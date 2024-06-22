У Латвії почали кримінальне переслідування ексєвродепутата, що втік до РФ

Цього тижня прокуратура Латвії вирішила почати кримінальне переслідування колишнього депутата Європарламенту від Латвії Андрея Мамикіна, який утік у Росію, за прославляння і виправдання воєнних злочинів, скоєних країною-агресором в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Мамикіна викликали в прокуратуру для пред'явлення обвинувачень, підтвердили в прокуратурі. Водночас невідомо, чи оголошено Мамикіна в розшук, чи це станеться пізніше.

Кримінальний процес щодо Мамикіна Служба державної безпеки (СДБ) порушила 29 вересня 2023 року згідно зі статтею 74.1 Кримінального закону, оцінивши висловлювання в ефірі кількох лояльних Кремлю російських телеканалів, а також у соціальних мережах. У програмі "Вечір з Владіміром Соловйовим" російського телеканала "Россия 1" 21 вересня минулого року він висловився, що Росія "в Україні здійснює велику і священну справу".

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Найсуворіше покарання за цей злочин – позбавлення волі на строк до п'яти років.

Андрей Мамикін народився 1976 року. До 2014 року – відомий журналіст телеведучий. У 2014 році обрався до Європарламенту за списком "Злагоди", проте незабаром, уже перебуваючи в Брюсселі, розірвав відносини з партією. У 2019 році балотувався вже за списком Російського союзу Латвії, але обраний не був, не зумівши обійти Татьяну Жданок.

У середині вересня 2023 року стало відомо, що Мамикін переїхав жити в Росію. Зокрема, він обґрунтував своє рішення – "щоб його синам не довелося брати участь у гей-парадах". В інтерв'ю кремлівським пропагандистам він іменує вторгнення Росії в Україну використовуваними в Росії термінами, тобто спецоперацією, і висловлює впевненість, що в Латвії будуть відновлені пам'ятники, встановлені свого часу радянською владою.

Європейський парламент у квітні запровадив санкції проти депутатки Європарламенту від Латвії Татьяни Жданок, яку звинувачують у співпраці з Федеральною службою безпеки Росії протягом двох десятиліть.

Наприкінці січня з'явилось спільне розслідування Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee і Expressen, згідно з яким ФСБ РФ завербувала євродепутатку з Латвії Татьяну Жданок, яка представляє партію "Русский союз Латвии". Розслідувачі стверджують, що Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року і просила в них гроші на проведення заходів.

Після цього інші латвійські законодавці попередили, що є й інші депутати Європарламенту, які свідомо служать російським інтересам.

Нещодавно Служба державної безпеки Латвії порушила кримінальну справу проти Жданок, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.