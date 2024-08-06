У Британії оголосили перший вирок за розпалювання расової ворожнечі онлайн під час заворушень

У Британії повідомили про перший обвинувальний вирок за розпалювання расової ворожнечі у дописах в соцмережах у контексті триваючих заворушень.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

28-річного чоловіка на ім’я Джордан Парлор визнали винним у підбурюванні до расової ворожнечі через його дописи у Facebook, у яких він виправдовував напад учасників заворушень на готель у Лідсі, де розселили шукачів притулку. Біля самого готеля він, наскільки відомо, не з’являвся.

Чоловік визнав свою провину та очікує на вердикт з покаранням у п’ятницю.

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Нагадаємо, у Британії вже тиждень тривають протести із заворушеннями після резонансного вбивства дітей у містечку Саутпорт. Безлади з антиіммігрантськими гаслами почалися з неправдивих чуток про те, що нападник-підліток нібито нещодавно прибув у країну як шукач притулку і є мусульманином.

Розкриття особи хлопця, який насправді родом з Руанди і народився у Британії, не допомогло заспокоїти ситуацію.

В уряді пообіцяли жорсткі заходи проти учасників безладів та заявили, що створюють 500 додаткових місць у в’язницях. Перед судами постали вже десятки впійманих учасників заворушень, деякі з них – неповнолітні.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.