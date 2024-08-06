В Британии объявили первый приговор за разжигание расовой вражды онлайн во время беспорядков

В Британии сообщили о первом обвинительном приговоре за разжигание расовой вражды в сообщениях в соцсетях в контексте продолжающихся беспорядков.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

28-летнего мужчину по имени Джордан Парлор признали виновным в подстрекательстве к расовой вражде из-за его сообщений в Facebook, в которых он оправдывал нападение участников беспорядков на отель в Лидсе, где расселили искателей убежища. Возле самого отеля он, насколько известно, не появлялся.

Мужчина признал свою вину и ожидает вердикт с наказанием в пятницу.

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Напомним, в Британии уже неделю продолжаются протесты с беспорядками после резонансного убийства детей в городке Саутпорт. Беспорядки с антииммигрантскими лозунгами начались с ложных слухов о том, что нападавший-подросток якобы недавно прибыл в страну как искатель убежища и является мусульманином.

Раскрытие личности парня, который на самом деле родом из Руанды и родился в Британии, не помогло успокоить ситуацию.

В правительстве пообещали жесткие меры против участников беспорядков и заявили, что создают 500 дополнительных мест в тюрьмах. Перед судами предстали уже десятки пойманных участников беспорядков, некоторые из них – несовершеннолетние.

Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.