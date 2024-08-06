У Нідерландах дали 14 років біженцю, який облив гарячою олією працівниць притулку

Апеляційний суд міста Гертогенбос на півдні Нідерландів засудив 44-річного вихідця з Ірану Тарека С. до 14 років ув'язнення за тяжкий умисний напад на двох співробітниць центру для шукачів притулку у січні 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANP.

На суді С. розповів, що був розлючений, бо нещодавно почув, що його переведуть до іншого центру для шукачів притулку.

У січні 2022-го він запасся п'ятьма пляшками олії, розігрів її на двох пательнях на кухні, потім – викликав задимлення запаленою серветкою, в результаті чого увімкнулась пожежна сигналізація.

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Коли дві співробітниці центру для шукачів притулку прийшли до нього на допомогу, С. облив їх розпеченою олією. Постраждалі перенесли кілька операцій і досі перебувають на лікуванні.

Суд першої інстанції в Маастрихті в рішенні вказав, що жінки матимуть опіки на тілі до кінця життя. Хоча прокуратура просила сім років ув’язнення для С., суд ухвалив більш суворе покарання – 12 років позбавлення волі – та зобов’язав виплатити потерпілим майже 109 тисяч євро компенсації.

Засуджений подав апеляцію на вирок, який вважав надміру суворим, але суд другої інстанції ухвалив, що призначені 12 років позбавлення волі не були достатнім покаранням за вчинок шукача притулку, і збільшив термін ув’язнення.

С. приїхав до Нідерландів у 2015 році як політичний біженець. Після кримінального вироку він автоматично позбавляється права на отримання посвідки на проживання в Нідерландах.

Як відомо, імміграція є складною темою для нідерландського суспільства, на антиіммігрантських та антиісламських гаслах перемогу на останніх парламентських виборах здобула ультраправа "Партія свободи".

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