Імміграція до Нідерландів у 2023 році була меншою, ніж попереднього року

У Нідерланди за рік переїхало менше людей, ніж протягом 2022 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS, наводячи попередні оцінки статистичного відомства.

У 2023 році населення Нідерландів зросло орієнтовно на 140 тисяч осіб і становитиме 17,9 млн осіб. Це менше, ніж приріст за 2022 рік, коли населення зросло на 221 тисячу осіб.

Приріст відбувся повністю за рахунок імміграції. Безпосередньо в країні за 2022 рік народилося менше людей, ніж померло. Народжуваність в країні продовжує спадати з 2010 року і за підсумками 2023 року попередньо становить 1,43 дитини на одну жінку. Це дещо менше, ніж попередні рекордно низькі показники на початку 80-х років.

З-за кордону у 2023 році переїхали майже 337 тисяч осіб, при цьому 192 500 виїхали.

У 2022 році до Нідерландів прибули 403 тисячі людей, з яких близько 108 тисяч – українці, а в 2022 році – 298 тисяч.

Загалом у Нідерландах отримали тимчасовий захист майже 140 тисяч громадян України, з них 108 тисяч оформили його у 2022 році. Кількість українців з тимчасовим статусом на тисячу мешканців Нідерландів складає 7.8 осіб, що трохи менше за середній показник у ЄС (9,3 на 1000 мешканців).

У 2023 році більшість іммігрантів-іноземців були європейцями (майже 60 тисяч).

Шукачів притулку прибуло близько 50 тисяч, на 2000 більше, ніж у 2022 році. Найбільшу частку серед них складають громадяни Сирії і Туреччини.

Як відомо, імміграція є складною темою для нідерландського суспільства, на антиіммігрантських та антиісламських гаслах перемогу на останніх парламентських виборах здобула ультраправа "Партія свободи". Втім, схоже, що у її лідера Герта Вілдерса не вийде сформувати уряд більшості.

Детальніше на цю тему – у статті "Орбан" із Гааги: чи зможе противник допомоги Україні стати прем’єром Нідерландів.