В Нидерландах дали 14 лет беженцу, который облил горячим маслом работниц приюта

Апелляционный суд города Гертогенбос на юге Нидерландов приговорил 44-летнего выходца из Ирана Тарека С. к 14 годам заключения за тяжкое умышленное нападение на двух сотрудниц центра для искателей убежища в январе 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANP.

На суде С. рассказал, что был в ярости, потому что недавно услышал, что его переведут в другой центр для искателей убежища.

В январе 2022-го он запасся пятью бутылками масла, разогрел его на двух сковородках на кухне, затем – вызвал задымление зажженной салфеткой, в результате чего включилась пожарная сигнализация.

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Когда две сотрудницы центра для искателей убежища пришли к нему на помощь, С. облил их раскаленным маслом. Пострадавшие перенесли несколько операций и до сих пор находятся на лечении.

Суд первой инстанции в Маастрихте в решении указал, что женщины будут иметь ожоги на теле до конца жизни. Хотя прокуратура просила семь лет заключения для С., суд вынес более суровое наказание – 12 лет лишения свободы – и обязал выплатить потерпевшим почти 109 тысяч евро компенсации.

Осужденный подал апелляцию на приговор, который считал излишне суровым, но суд второй инстанции постановил, что назначенные 12 лет лишения свободы не были достаточным наказанием за поступок искателя убежища, и увеличил срок заключения.

С. приехал в Нидерланды в 2015 году как политический беженец. После уголовного приговора он автоматически лишается права на получение вида на жительство в Нидерландах.

Как известно, иммиграция является сложной темой для нидерландского общества, на антииммигрантских и антиисламских лозунгах победу на последних парламентских выборах одержала ультраправая "Партия свободы".

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