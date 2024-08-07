Проти ультраправого політика і палія Корану порушили кримінальну справу у Швеції

Прокуратура Швеції оголосила звинувачення в розпалюванні расової ненависті дансько-шведському ультраправому політику та активісту Расмусу Палудану, який став відомим провокаціями проти Туреччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Обвинувальний акт стосується подій у Мальме у квітні та вересні 2022 року. Тоді він осквернив і підпалив Коран – священну книгу мусульман, а також допустив зневажливі висловлювання щодо мусульман, арабів та африканців.

"Моя оцінка полягає в тому, що є достатньо підстав для пред'явлення звинувачень, і тепер окружний суд розгляне справу", – прокоментував старший прокурор Адрієн Комб'є-Хогг.

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Сам Палудан заявив SVT, що йому невідомо про обвинувачення, але раніше його допитували прокурори як у Данії, так у Швеції. Ультраправий політик наразі перебуває в Данії та каже, що не планує приїжджати до Швеції.

"В інших судових процесах, в яких я брав участь як позивач, я брав участь через відеозв'язок із Данії, і я не бачу причин, чому б мені не брати участь і цього разу", – пояснив він.

Расмус Палудан – лідер данської ультраправої партії "Жорсткий курс", відомий провокаційними акціями проти Туреччини. Минулого року він спалив Коран біля посольств Туреччини у Копенгагені й Стокгольмі, що викликало бурхливу реакцію в мусульманських країнах, зокрема Туреччині.

За даними ЗМІ, в організації принаймні однієї такої акції Палудану допоміг шведський журналіст Чанг Фрік, який також співпрацює з дочірнім підрозділом російського пропагандистського каналу RT.

Минулого року Палудана заочно арештували у Швеції.