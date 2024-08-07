Против ультраправого политика и поджигателя Корана возбудили уголовное дело в Швеции

Прокуратура Швеции предбъявила обвинения в разжигании расовой ненависти датско-шведскому ультраправому политику и активисту Расмусу Палудану, который стал известным провокациями против Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Обвинительный акт касается событий в Мальме в апреле и сентябре 2022 года. Тогда он осквернил и поджег Коран – священную книгу мусульман, а также допустил пренебрежительные высказывания в отношении мусульман, арабов и африканцев.

"Моя оценка заключается в том, что есть достаточно оснований для предъявления обвинений, и теперь окружной суд рассмотрит дело", – прокомментировал старший прокурор Адриен Комбье-Хогг.

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Сам Палудан заявил SVT, что ему неизвестно об обвинении, но ранее его допрашивали прокуроры как в Дании, так в Швеции. Ультраправый политик сейчас находится в Дании и говорит, что не планирует приезжать в Швецию.

"В других судебных процессах, в которых я участвовал как истец, я участвовал через видеосвязь из Дании, и я не вижу причин, почему бы мне не участвовать и на этот раз", – пояснил он.

Расмус Палудан – лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс", известный провокационными акциями против Турции. В прошлом году он сжег Коран возле посольств Турции в Копенгагене и Стокгольме, что вызвало бурную реакцию в мусульманских странах, в частности Турции.

По данным СМИ, в организации по крайней мере одной такой акции Палудану помог шведский журналист Чанг Фрик, который также сотрудничает с дочерним подразделением российского пропагандистского канала RT.

В прошлом году Палудана заочно арестовали в Швеции.