Громадянам Молдови порадили не їздити у Курську область РФ

Громадян Молдови, які перебувають у Росії, застерегли від поїздок до Курської області у зв’язку з бойовими діями, та закликали виїздити тих, хто вже перебуває там.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Посольство Молдови у Росії опублікувало рекомендації для молдовських громадян на території РФ у зв’язку з останніми подіями у Курській області.

"Посольство наполегливо радить громадянам Молдови утриматися від поїздок у цей регіон. Також радимо виїхати з області, якщо ви вже перебуваєте там. Просимо проявляти пильність та діяти згідно із вказівками компетентних органів для вашої безпеки", – зазначили у посольстві Молдови.

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Також у Молдові хочуть ввести тривожну ситуацію в газовому секторі через бойові дії у Курській області РФ.

Нагадаємо, правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.

Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й на удари по російській території.