Гражданам Молдовы посоветовали не ездить в Курскую область РФ

Граждан Молдовы, которые находятся в России, предостерегли от поездок в Курскую область в связи с боевыми действиями и призвали выезжать тех, кто уже находится там.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Посольство Молдовы в России опубликовало рекомендации для молдовских граждан на территории РФ в связи с последними событиями в Курской области.

"Посольство настоятельно советует гражданам Молдовы воздержаться от поездок в этот регион. Также советуем выехать из области, если вы уже находитесь там. Просим проявлять бдительность и действовать согласно указаниям компетентных органов для вашей безопасности", – отметили в посольстве Молдовы.

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Также в Молдове хотят ввести тревожную ситуацию в газовом секторе из-за боевых действий в Курской области РФ.

Напомним, правитель России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией". В Госдепе США указали на ироничность этого заявления Путина.

Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Украина имеет право на самозащиту, в том числе и на удары по российской территории.