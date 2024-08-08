Єрмак розповів, як домовлявся із Сійярто про поступки України щодо нацменшин

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів про "відверту розмову" з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто під час візиту останнього в Ужгород у січні 2024 року, наслідком якої стало висунення Будапештом вимог стосовно прав угорської меншини.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Єрмак розповів, що в нього та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби була "дуже відверта розмова".

"І ми сказали: дивись, ви хочете повернутись максимально до законодавства, яке було декілька років тому. У нас є чітке розуміння, в яких питаннях це неможливо. Але поясніть, у чому ви бачите проблему зараз? І ми готові шукати вихід, виходячи водночас з того, що угорська спільнота на Закарпатті – це в першу чергу українські громадяни", – додав він.

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За словами голови ОП, Сійярто також запевнили, що Україна готова піти назустріч Угорщині в питаннях, де не бачить ризиків, а десь – готова запропонувати компромісні рішення.

"Для цієї роботи ми створили групу, до якої ходять усі профільні міністри. Вони про це говорять, робота триває. І я знаю, що прем’єр Віктор Орбан відзначив під час зустрічі з нашим президентом, що він позитивно оцінює те, як відбувається ця розмова", – підсумував Єрмак.

Він додав, що єдиною червоною лінією в цих переговорах із Будапештом є "наші національні інтереси".

Як відомо, наприкінці січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Ужгорода передав українській стороні список із 11 вимог, які мають гарантувати права угорської нацменшини в Україні. Ці вимоги були включені до переговорних рамок щодо вступу України в ЄС.

ЄвроПравда" раніше детально аналізувала перелік цих вимог, серед яких є і категорично неприйнятні для України, зокрема визнання всього Закарпаття "традиційно угорським".

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Як Угорщина знову перетнула червоні лінії у шантажі України на шляху до ЄС.