Ермак рассказал, как договаривался с Сийярто об уступках Украины по нацменьшинствам

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал об "откровенном разговоре" с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто во время визита последнего в Ужгород в январе 2024 года, следствием которого стало выдвижение Будапештом требований относительно прав венгерского меньшинства.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Ермак рассказал, что у него и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы был "очень откровенный разговор".

"И мы сказали: смотри, вы хотите вернуться максимально к законодательству, которое было несколько лет назад. У нас есть четкое понимание, в каких вопросах это невозможно. Но объясните, в чем вы видите проблему сейчас? И мы готовы искать выход, исходя одновременно из того, что венгерское сообщество на Закарпатье – это в первую очередь украинские граждане", – добавил он.

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По словам главы ОП, Сийярто также заверили, что Украина готова пойти навстречу Венгрии в вопросах, где не видит рисков, а где-то – готова предложить компромиссные решения.

"Для этой работы мы создали группу, в которую ходят все профильные министры. Они об этом говорят, работа продолжается. И я знаю, что премьер Виктор Орбан отметил во время встречи с нашим президентом, что он положительно оценивает то, как происходит этот разговор", – подытожил Ермак.

Он добавил, что единственной красной линией в этих переговорах с Будапештом являются "наши национальные интересы".

Как известно, в конце января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Ужгород передал украинской стороне список из 11 требований, которые должны гарантировать права венгерского нацменьшинства в Украине. Эти требования были включены в переговорные рамки по вступлению Украины в ЕС.

ЕвроПравда" ранее подробно анализировала перечень этих требований, среди которых есть и категорически неприемлемые для Украины, в частности признание всего Закарпатья "традиционно венгерским".

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Как Венгрия снова пересекла красные линии в шантаже Украины на пути в ЕС.