Єрмак розповів, де закінчуються його повноваження в зовнішній політиці

Голова Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що його повноваження стосовно зовнішньої політики визначаються дорученнями президента, при цьому його відносини з головою МЗС Дмитром Кулебою "дуже гарні".

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами Єрмака, в багатьох країнах питання національної безпеки чи зовнішньої політики президенти делегують радникам, і в Україні "багато таких функцій виконуються Офісом президента України".

"Тому я, як керівник Офісу президента, виконуючи доручення президента, цим опікуюся. У цьому сенсі я працюю як радник з національної безпеки – як колега Джейк Салліван з США, Єнс Пльотнер з Німеччини тощо", – зазначив він.

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Голова ОП стверджує, що в нього "дуже гарні відносини" з очільником МЗС Дмитром Кулебою і всім Міністерством, але з огляду на повномасштабну агресію "традиційна дипломатія має межі" в протистоянні глобальному пливу Росії.

"Я не бачу проблем щодо розмежування повноважень між нами. Це спільна робота. І повторюся: головним дипломатом країни є президент", – додав Єрмак.

На уточнення стосовно меж повноважень він відповів, що "мої повноваження закінчуються там, де закінчується доручення президента", й що ці доручення "бувають різні".

Як відомо, Офіс президента активно залучений до підготовки двосторонніх безпекових угод та втілення "формули миру". Також голова ОП зокрема вів переговори з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

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