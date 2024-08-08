Ермак рассказал, где заканчиваются его полномочия во внешней политике

Глава Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что его полномочия по внешней политике определяются поручениями президента, при этом его отношения с главой МИД Дмитрием Кулебой "очень хорошие".

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

По словам Ермака, во многих странах вопросы национальной безопасности или внешней политики президенты делегируют советникам, и в Украине "много таких функций выполняются Офисом президента Украины".

"Поэтому я, как руководитель Офиса президента, выполняя поручение президента, этим занимаюсь. В этом смысле я работаю как советник по национальной безопасности – как коллега Джейк Салливан из США, Йенс Плетнер из Германии и так далее", – отметил он.

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Глава ОП утверждает, что у него "очень хорошие отношения" с главой МИД Дмитрием Кулебой и всем Министерством, но учитывая полномасштабную агрессию "традиционная дипломатия имеет пределы" в противостоянии глобальному течению России.

"Я не вижу проблем по разграничению полномочий между нами. Это совместная работа. И повторюсь: главным дипломатом страны является президент", – добавил Ермак.

На уточнение относительно границ полномочий он ответил, что "мои полномочия заканчиваются там, где заканчивается поручение президента", и что эти поручения "бывают разные".

Как известно, Офис президента активно вовлечен в подготовку двусторонних соглашений по безопасности и воплощение "формулы мира". Также глава ОП в частности вел переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

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