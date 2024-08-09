В Анкаре автобус врезался в опору моста, 9 погибших и 26 раненых

В столице Турции Анкаре пассажирский автобус врезался в опору моста в пятницу рано утром, в результате чего, по предварительным данным, девять человек погибли и еще 26 получили ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Автобус, следовавший из Измира в Агры, съехал с дороги и врезался в опору моста. Личность водителя пока не установлена.

фото Anadolu

Пожарным, прибывшим на место происшествия, удалось спасти тех, кто оказался в ловушке внутри автобуса. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы каретами скорой помощи.

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Трасса, на которой произошла авария, перекрыта для движения транспорта.

Губернатор Анкары заявил, что рассматривается возможность того, что водитель уснул.

Министр юстиции Йылмаз Тунч объявил, что начато судебное расследование, назначены три прокурора, которые будут координировать работу под руководством главного прокурора.

Министр по делам семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гекташ объявила, что пострадавшим в аварии автобуса предоставляется психосоциальная поддержка.

В конце июля в турецком городе Алания произошло смертельное ДТП с участием пешехода и мотоциклиста, в нем погибла гражданка Украины.

Перед этим в ДТП с микроавтобусом в Польше у границы с Германией пострадали 9 украинцев, в том числе дети.