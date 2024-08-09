Rheinmetall виготовить українському війську вісім хірургічних станцій

Міністерство оборони України замовило у компанії Rheinmetall поставку восьми додаткових станцій передових хірургічних бригад (FST) для українських збройних сил.

Про це у компанії повідомили 9 серпня, пише "Європейська правда".

Замовлення є частиною ініціативи Федерального уряду Німеччини. Очікується, що постачання розпочнеться у 2024 році і завершиться до кінця 2026 року.

фото з сайту Rheinmetall

Замовлення складається з восьми готових під ключ систем, оснащених найсучаснішою медичною технікою, серед яких рентгенівський контейнер, операційна та блок інтенсивної терапії за стандартами сучасної лікарні.

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Для транспортування кожного підрозділу Rheinmetall також постачає мобільний компонент, що складається з трьох вантажних автомобілів Rheinmetall MAN Military Vehicles разом з причепами.

Вартість замовлення оцінюється в середньому двозначним числом в мільйони євро.

"Медичні автомобілі Rheinmetall є високомобільними, дуже швидкими в експлуатації та відповідають найвищим стандартам якості. Нещодавно розміщене замовлення підкреслює, що наші перші поставки медичної техніки в Україну довели свою цінність", – прокоментував Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall.

На додаток до постачання станцій FST, передбачається також проведення тижневого навчання відповідного українського персоналу в Німеччині.

У вересні 2023 року компанія Rheinmetall передала Україні мобільний польовий госпіталь на 32 ліжка для пацієнтів, з яких вісім призначені для інтенсивної терапії. Тоді десять українських солдатів пройшли двотижневий тренінг зі збирання та розбирання, а також транспортування та експлуатації шпиталю.

Напередодні Rheinmetall, найбільший оборонний концерн Німеччини заявив про небачене зростання.