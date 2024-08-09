Rheinmetall изготовит для украинской армии восемь хирургических станций

Министерство обороны Украины заказало у компании Rheinmetall поставку восьми дополнительных станций передовых хирургических бригад (FST) для украинских вооруженных сил.

Об этом в компании сообщили 9 августа, пишет "Европейская правда".

Заказ является частью инициативы Федерального правительства Германии. Ожидается, что поставки начнутся в 2024 году и завершатся до конца 2026 года.

фото с сайта Rheinmetall

Заказ состоит из восьми готовых под ключ систем, оснащенных самой современной медицинской техникой, среди которых рентгеновский контейнер, операционная и блок интенсивной терапии по стандартам современной больницы.

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Для транспортировки каждого подразделения Rheinmetall также поставляет мобильный компонент, состоящий из трех грузовых автомобилей Rheinmetall MAN Military Vehicles вместе с прицепами.

Стоимость заказа оценивается в среднем двузначным числом в миллионы евро.

"Медицинские автомобили Rheinmetall являются высокомобильными, очень быстрыми в эксплуатации и соответствуют самым высоким стандартам качества. Недавно размещенный заказ подчеркивает, что наши первые поставки медицинской техники в Украину доказали свою ценность", – прокомментировал Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall.

В дополнение к поставке станций FST предполагается также проведение недельного обучения соответствующего украинского персонала в Германии.

В сентябре 2023 года компания Rheinmetall передала Украине мобильный полевой госпиталь на 32 койки для пациентов, из которых восемь предназначены для интенсивной терапии. Тогда десять украинских солдат прошли двухнедельный тренинг по сборке и разборке, а также транспортировке и эксплуатации госпиталя.

Накануне Rheinmetall, крупнейший оборонный концерн Германии, заявил о невиданном росте.