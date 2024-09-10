ЗМІ: Білий дім передав Конгресу засекречену доповідь про свою стратегію щодо війни в Україні

Адміністрація Джо Байдена нібито надіслала у Конгрес довгоочікувану засекречену доповідь, де пояснює свою стратегію щодо російсько-української війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на три анонімні джерела.

Йдеться про документ, вимогу щодо підготовки якого включили у багатостраждальний пакетний законопроєкт з 60 млрд доларів допомогу для України, суперечки довкола якого тривали з минулої осені і який врешті ухвалили у квітні. Початково терміном подання доповіді про стратегію вказали червень.

Помічник одного з членів Конгресу сказав, що там отримали доповідь у понеділок і ще не знайомилися з документом.

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Ще двоє джерел також підтвердили, що документ отримали.

Через значну затримку доповіді після того, коли минув крайній термін, деякі республіканці почали казати, що розчаровані і можуть заблокувати подальші ініціативи на фінансування підтримки України.

Cенатор Джим Ріш, очільник сенатського комітету із закордонних справ, у серпні коментував ситуацію з доповіддю і казав, що виступає за підтримку України, але "не сліпу".

"Ще від перших днів війни Путіна проти України ми просили адміністрацію Байдена-Гарріс подати стратегію того, як США і союзники можуть допомогти Україні перемогти. Коли вони не відреагували на прохання, ми прописали у законі те, що така стратегія має бути надана Конгресу. Крайній термін минув, а відповіді не надійшло. Президент Байден і віцепрезидентка Гарріс мають надати цю стратегію не лише нам, але й американському народу, а відсутність їхньої реакції дозволяє припускати, що у них такох стратегії немає, або вони бояться показати її", – коментував Ріш.

Раніше неофіційно повідомляли, що перспектива перемоги на президентських виборах у США Камали Гарріс нібито гальмує кредит на $50 млрд для України.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон упевнений, що Дональд Трамп зможе завершити війну в Україні, якщо стане президентом.

Колишній держсекретар Трампа Майк Помпео ділився своїми міркуваннями, яким може бути його план для припинення війни.