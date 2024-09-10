СМИ: Белый дом передал Конгрессу засекреченный доклад о своей стратегии по войне в Украине

Администрация Джо Байдена якобы направила в Конгресс долгожданный засекреченный доклад, где объясняет свою стратегию в отношении российско-украинской войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на три анонимных источника.

Речь идет о документе, требование о подготовке которого включили в многострадальный пакетный законопроект с 60 млрд долларов помощи для Украины, споры вокруг которого продолжались с прошлой осени и который в итоге приняли в апреле. Изначально сроком представления доклада о стратегии указали июнь.

Помощник одного из членов Конгресса сказал, что там получили доклад в понедельник и еще не знакомились с документом.

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Еще два источника также подтвердили, что документ получили.

Из-за значительной задержки доклада после того, как истек крайний срок, некоторые республиканцы начали говорить, что разочарованы и могут заблокировать дальнейшие инициативы на финансирование поддержки Украины.

Сенатор Джим Риш, глава сенатского комитета по иностранным делам, в августе комментировал ситуацию с докладом и говорил, что выступает за поддержку Украины, но "не вслепую".

"Еще с первых дней войны Путина против Украины мы просили администрацию Байдена-Харрис представить стратегию того, как США и союзники могут помочь Украине победить. Когда они не отреагировали на просьбу, мы прописали в законе то, что такая стратегия должна быть предоставлена Конгрессу. Крайний срок прошел, а ответа не поступило. Президент Байден и вице-президент Харрис должны предоставить эту стратегию не только нам, но и американскому народу, а отсутствие их реакции позволяет предполагать, что у них такой стратегии нет, или они боятся показать ее", – комментировал Риш.

Ранее неофициально сообщалось, что перспектива победы на президентских выборах в США Камалы Харрис якобы тормозит кредит на $50 млрд для Украины.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон уверен, что Дональд Трамп сможет завершить войну в Украине, если станет президентом.

Бывший госсекретарь Трампа Майк Помпео делился своими соображениями, каким может быть его план для прекращения войны.