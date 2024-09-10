У Польщі здійснив аварійну посадку літак, що летів із Москви

У варшавському аеропорту імені Шопена ввечері в неділю, 8 вересня, екстрено приземлився літак з Москви, що прямував до Стамбула.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita.

Літак Airbus A320 турецької авіакомпанії Pegasus вилетів з Москви о 20:00 за місцевим часом у неділю. Рейс прямував до Стамбула, але над польською територією пілоти перенаправили його до Варшави.

Airbus здійснив екстрену посадку у варшавському аеропорту імені Фридерика Шопена. Причиною стали технічні проблеми з навігаційною системою Airbus.

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Усіх пасажирів направили в нешенгенську зону аеропорту Варшави, де для них виділили спеціальну зону під контролем співробітників прикордонної служби Польщі та служби безпеки аеропорту.

Там вони дочекались іншого літака, який вирушив до Стамбула близько 04:00 у понеділок.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року одним із перших обмежень, запроваджених проти Москви, стало закриття повітряного простору, зокрема для її авіаперевізників.

Пасажири з Росії можуть в'їжджати на територію Європейського Союзу, але тільки на борту літаків неросійської реєстрації, що належать іншим компаніям. Виняток становлять гуманітарні та пошуково-рятувальні рейси, а також необхідність екстреної посадки.

Минулого року російському пасажирському літакові дозволили перетнути повітряний простір Норвегії через позаштатну ситуацію на борту.