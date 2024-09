До Києва прибули президент Литви та прем’єрка Латвії

У середу до Києва з візитами прибули президент Литви Гітанас Науседа і глава уряду Латвії Евіка Сіліня.

Про це керівники балтійських держав повідомили у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Науседа повідомив, що під час візиту зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Військова та економічна підтримка для України має вирішальне значення для захисту її суверенітету та територіальної цілісності, додав він.

Just arrived in Kyiv. Good to return and meet my dear friend @ZelenskyyUa in solidarity with Ukraine.



Bringing military and economic support for 🇺🇦 is crucial to defend its sovereignity and territorial integrity. pic.twitter.com/G0Ajwo4bBv

