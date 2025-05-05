Понад 70% чехів не вірять у швидке перемирʼя між Росією та Україною

Більше двох третин громадян Чехії, як і раніше, віддають перевагу якнайшвидшому припиненню бойових дій в Україні, навіть якщо це може означати втрату деяких українських територій.

Про це свідчить опитування аналітичного центру STEM, повідомляє "Європейська правда".

В опитуванні 70% чехів заявили, що Чехія повинна підтримувати швидке закінчення бойових дій в Україні, а решта 30% – що має підтримувати Україну у відновленні втрачених територій навіть ціною продовження конфлікту.

Як зазначають у STEM, ці показники суттєво не змінювались із червня 2023 року, відколи проводять опитування.

Водночас чехи не обовʼязково вважають сценарій швидкого завершення війни реалістичним. Лише 15% оцінюють як імовірне перемирʼя між Україною і Росією найближчим часом, а понад 70% – як малоймовірне.

На тлі кроків адміністрації Дональда Трампа серед респондентів зростає підтримка нарощування європейських зусиль щодо повномасштабної війни РФ проти України, відзначають у STEM.

Приміром, дипломатичне втручання Європи з метою захисту інтересів України на шкоду інтересам Росії воліла б більшість чехів (54%), 30% проти, а 17% не мають думки з цього питання.

Так само приблизно половина чехів вважає за краще, щоб країни ЄС взяли на себе ініціативу і доступними засобами – тобто дипломатичними, економічними та військовими – вирішили, що відбувається в Україні і яким буде кінець війни.

На початку лютого опитування показало, що 68% поляків та 44% чехів хочуть, щоб Україна перемогла в російсько-українській війні.

Тим часом понад 18% словаків хочуть перемоги Росії у її війні проти України.