У Данії пропонують заборонити нелегальним мігрантами кермувати авто

Міністр у справах іноземців та інтеграції Данії Кааре Дюбвад Бек вважає, що людей, які перебувають у країні нелегально, потрібно позбавити низки прав – від кермування авто до отримання освіти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю DR.

У новому законопроєкті данський міністр пропонує посилити умови для іноземців, які не мають законного статусу в Данії.

"Люди, які не мають законного статусу в Данії, не повинні мати можливість керувати автомобілем, вести бізнес, здобувати освіту та користуватися нашою системою охорони здоров'я", – вважає він.

Нові правила будуть застосовуватися, зокрема, до людей, яким відмовили в притулку в Данії і які відмовляються повертатись на батьківщину, засуджених до депортації злочинців, а також іноземців, які не можуть бути депортовані через ризик переслідування на батьківщині.

"Ми принципово вважаємо, що якщо людина не має права перебувати в Данії, вона повинна повернутися додому", – каже Кааре Дюбвад Бек.

У своєму проєкті уряд Данії пропонує, щоб нові правила набули чинності в 2026 році. Вони ще потребуватимуть згоди парламенту.

Протидіючи нелегальній міграції, Данія раніше запровадила посилені прикордонні перевірки на наземному та морському кордонах через загрозу тероризму з боку войовничих ісламських угруповань і шпигунства з боку Росії.

Раніше прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала правильним рішення інших європейських країн запровадити жорсткіший контроль стосовно мігрантів або обговорювати відповідні кроки.