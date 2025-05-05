У Данії пропонують заборонити нелегальним мігрантами кермувати авто
Міністр у справах іноземців та інтеграції Данії Кааре Дюбвад Бек вважає, що людей, які перебувають у країні нелегально, потрібно позбавити низки прав – від кермування авто до отримання освіти.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю DR.
У новому законопроєкті данський міністр пропонує посилити умови для іноземців, які не мають законного статусу в Данії.
"Люди, які не мають законного статусу в Данії, не повинні мати можливість керувати автомобілем, вести бізнес, здобувати освіту та користуватися нашою системою охорони здоров'я", – вважає він.
Нові правила будуть застосовуватися, зокрема, до людей, яким відмовили в притулку в Данії і які відмовляються повертатись на батьківщину, засуджених до депортації злочинців, а також іноземців, які не можуть бути депортовані через ризик переслідування на батьківщині.
"Ми принципово вважаємо, що якщо людина не має права перебувати в Данії, вона повинна повернутися додому", – каже Кааре Дюбвад Бек.
У своєму проєкті уряд Данії пропонує, щоб нові правила набули чинності в 2026 році. Вони ще потребуватимуть згоди парламенту.
Протидіючи нелегальній міграції, Данія раніше запровадила посилені прикордонні перевірки на наземному та морському кордонах через загрозу тероризму з боку войовничих ісламських угруповань і шпигунства з боку Росії.
Раніше прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала правильним рішення інших європейських країн запровадити жорсткіший контроль стосовно мігрантів або обговорювати відповідні кроки.