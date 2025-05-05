Трамп каже, що його зображення в образі Папи зробив "хтось в інтернеті"

Президент США Дональд Трамп відхрестився від критики у свій бік через опубліковане своє зображення в образі Папи Римського.

Про це він сказав журналістам під час спілкування в Білому домі 5 травня, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що не має до зображення себе в образі Папи Римського "жодного стосунку", а картинку насправді "хтось зробив і виклав в інтернет".

"Це не я зробив. Я не маю уявлення, звідки це взялося. Можливо, це зробив штучний інтелект, але я про це нічого не знаю… Насправді, моя дружина вважає, що це мило, ха-ха", – додав президент США.

Він заперечив, що зображення критикували католики як образливе, додавши, що це "жарт" і за негативними коментарями стоять "фейкові ЗМІ".

Трамп опублікував зображення через кілька днів після того, як пожартував, що хотів би стати наступним главою Католицької церкви.

Офіційний акаунт Нью-Йоркської католицької конференції на Х розкритикував допис президента США, який також був опублікований акаунтом Білого дому.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс, який сам є католиком, став на захист Трампа.