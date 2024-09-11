У справі про вбивство поліцейського в Косові звинуватили 45 людей

Прокуратура Косова в середу, 11 вересня, висунула звинувачення 45 людям, імовірно причетним до збройної сутички за участю етнічних сербів у вересні 2023 року, під час якої загинув косовський поліцейський.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Косовський прокурор Наїм Абазі заявив, що обвинувачення продовжує розслідування інциденту в селі Банська біля сербсько-косовського кордону і вже ідентифікувало 45 обвинувачених.

"Їх звинувачують у загрозі конституційному ладу, тероризмі та відмиванні грошей", – сказав він.

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Нагадаємо, під час інциденту близько 30 озброєних людей влаштували засідку на патруль косовської поліції в селі Баньска поблизу кордону з Сербією.

Після вбивства офіцера поліції Косова озброєна група забарикадувалася в православному монастирі поблизу кордону, де вступила в перестрілки з косовськими силами безпеки, в результаті яких троє бойовиків були вбиті, а решта – втекли до Сербії.

Косово вже давно вимагає екстрадиції організатора нападу, Мілана Радойчича – бізнесмена і раніше впливового політика серед сербської меншини Косова. Після втечі до Сербії його ненадовго затримали, а потім відпустили.

Сам Радойчич визнав, що керував групою бойовиків під час нападу, але наполягав на тому, що діяв самостійно, без підтримки чи згоди сербського уряду.

Напад у Банській стався через кілька місяців після того, як переговори між Косовом і Сербією щодо нормалізації відносин за підтримки ЄС і США провалилися. Після цього двосторонні відносини лише погіршувались.

Деталі інциденту читайте в архівній статті "ЄвроПравди". Також радимо публікацію про косовсько-сербські відносини.