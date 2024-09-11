В деле об убийстве полицейского в Косове обвинили 45 человек

Прокуратура Косова в среду, 11 сентября, предъявила обвинения 45 людям, предположительно причастным к вооруженному столкновению с участием этнических сербов в сентябре 2023 года, во время которого погиб косовский полицейский.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Косовский прокурор Наим Абази заявил, что обвинение продолжает расследование инцидента в селе Баньска возле сербско-косовской границы и уже идентифицировало 45 обвиняемых.

"Их обвиняют в угрозе конституционному строю, терроризме и отмывании денег", – сказал он.

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Напомним, во время инцидента около 30 вооруженных людей устроили засаду на патруль косовской полиции в селе Баньска вблизи границы с Сербией.

После убийства офицера полиции Косова вооруженная группа забаррикадировалась в православном монастыре недалеко от границы, где вступила в перестрелки с косовскими силами безопасности, в результате которых трое боевиков были убиты, а остальные – сбежали в Сербию.

Косово уже давно требует экстрадиции организатора нападения, Милана Радойчича – бизнесмена и ранее влиятельного политика среди сербского меньшинства Косова. После побега в Сербию его ненадолго задержали, а затем отпустили.

Сам Радойчич признал, что руководил группой боевиков во время нападения, но настаивал на том, что действовал самостоятельно, без поддержки или согласия сербского правительства.

Нападение в Баньской произошло через несколько месяцев после того, как переговоры между Косовом и Сербией по нормализации отношений при поддержке ЕС и США провалились. После этого двусторонние отношения только ухудшались.

Детали инцидента читайте в архивной статье "ЕвроПравды". Также советуем публикацию о косовско-сербских отношениях.