Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що країна, яка могла б поставити на місце очільника Кремля Владіміра Путіна – це Китай.

Про це він сказав у інтерв’ю Tagesspiegel, передає "Європейська правда".

Сікорський впевнений, що країна, яка могла б припинити російсько-українську війну й "поставити Путіна на місце" – це Китай.

"Росія зараз є економічним васалом Китаю", – сказав він.

Відтак на думку глави МЗС Польщі, якби Китай пригрозив торговельним ембарго – Росія була б змушена підкоритися.

"Однак наразі це видається малоймовірним", – додав Сікорський.

Адміністрація Дональда Трампа взяла курс на "посередництво" між Росією та Україною для завершення розвʼязаної РФ повномасштабної війни.

Зокрема 15 травня, у день, коли президент Володимир Зеленський очікував на Путіна у Туреччині, Трамп заявив, що мирне врегулювання війни Росії проти України не може відбутися без його зустрічі з господарем Кремля.

Наступного дня президент США заявив, що планує зустрітися з Путіним "щойно ми зможемо це організувати", а також, що "можливо" зателефонує лідеру Росії, щоб обговорити припинення війни Росії в Україні.