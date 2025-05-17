Сибіга та Каллас погодилися, що тиск на Москву необхідно посилити після зустрічі у Туреччині

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та глава дипломатії ЄС Кая Каллас домовилися про необхідність посилення тиску на Москву після переговорів української та російської делегацій у Туреччині.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства написав у Х, передає "Європейська правда".

16 травня Сибіга поспілкувався із Каллас щодо результатів дипломатичних контактів у Туреччині протягом останніх днів та про зустріч українських і російських делегацій у Стамбулі.

"Ми домовилися, що необхідно посилити тиск на Москву, щоб досягти повного і тривалого припинення вогню, зупинити вбивства і просунути мирні зусилля", – наголосив глава українського МЗС.

Нагадаємо, 16 травня у турецькому Стамбулі пройшли переговори між делегаціями України та РФ. ЗМІ писали, що під час них росіяни вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також – висунули низку неприйнятних умов.

За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.