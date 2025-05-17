У Польщі вважають, що переговори у Туреччині – випробування намірів РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не надто сподівається на прорив у російсько-українській війні після того, як 16 травня у Туреччині пройшли переговори між делегаціями країн, але водночас вважає, що це випробування намірів РФ.

Про це він сказав у інтерв’ю Tagesspiegel, пише "Європейська правда".

Сікорського попросили прокоментувати переговори між українською та російською делегаціями у Туреччині, на що він сказав, що не надто сподівається, що вони "приведуть до прориву".

"Але ніколи не знаєш напевно. Це випробування намірів Росії. Якщо Росія не погодиться на припинення вогню або висуне неприйнятні вимоги, це лише підтвердить нашу думку, що Путін не готовий до миру", – сказав глава МЗС Польщі.

Також на думку Сікорського, Туреччина, яка прийняла перші з 2022 року російсько-українські переговори, веде "дуже хитру гру". Вона постачає Києву військову допомогу, але водночас приймає "мільйони російських туристів".

Нагадаємо, 16 травня у турецькому Стамбулі пройшли переговори між делегаціями України та РФ. ЗМІ писали, що під час них росіяни вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також – висунули низку неприйнятних умов.

За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.