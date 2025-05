Греція подала до суду через дрон-шоу Adidas біля Акрополя

Міністерство культури Греції подало позов за порушення закону про охорону пам’яток після проведення дрон-шоу поблизу Акрополя, яке, ймовірно, мало рекламний характер і було організоване брендом Adidas.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, під час шоу дрони формували логотип компанії та зображення кросівка на тлі всесвітньо відомої пам’ятки.

За словами міністерки культури Ліни Мендоні, захід відбувся без дозволу від міністерства та порушив закон про комерційне використання культурної спадщини.

"Це виглядає так, ніби кросівка Adidas б’є по Акрополю", – заявила Мендоні та наголосила, що вже подано судовий позов проти всіх причетних.

Greece’s Ministry of Culture has reacted negatively to a drone light show by popular sports brand #Adidas to promote its brand and appears to have utilized the #Acropolis as a backdrop. Full story: https://t.co/CTSzxFt9iE pic.twitter.com/oVhkYj3yvj