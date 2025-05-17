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Греція подала до суду через дрон-шоу Adidas біля Акрополя

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Новини — Субота, 17 травня 2025, 09:10 — Уляна Кричковська

Міністерство культури Греції подало позов за порушення закону про охорону пам’яток після проведення дрон-шоу поблизу Акрополя, яке, ймовірно, мало рекламний характер і було організоване брендом Adidas. 

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, під час шоу дрони формували логотип компанії та зображення кросівка на тлі всесвітньо відомої пам’ятки.

За словами міністерки культури Ліни Мендоні, захід відбувся без дозволу від міністерства та порушив закон про комерційне використання культурної спадщини. 

"Це виглядає так, ніби кросівка Adidas б’є по Акрополю", – заявила Мендоні та наголосила, що вже подано судовий позов проти всіх причетних.

У компанії Adidas стверджують, що діяли законно та отримали всі необхідні дозволи. У заяві бренду сказано, що "зображення пам’ятки Акрополь не використовувалося в рекламних або інших цілях".

Міністерство культури також проводить розслідування щодо дотримання процедури отримання дозволу на політ дронів.

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