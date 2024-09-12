Сибига обсудил с главой МИД Италии новый пакет помощи и усиление ПВО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел первый телефонный разговор с итальянским коллегой Антонио Таяни.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X (Twitter).

Сибига отметил, что поблагодарил Таяни за работу Италии как председательствующей страны в "Группе семи" и за оказанную Украине помощь.

Friendly call with @Antonio_Tajani. Thanked Italy for its strong G7 Presidency and support for Ukraine. Discussed the expediting of Italy’s next military aid package and the strengthening of Ukraine’s air shield. I also expressed our interest in decommissioned Italian equipment. Реклама: September 12, 2024

"Обсудили ускорение поступления следующего пакета военной помощи от Италии и усиление "воздушного щита" Украины. Также выразил наш интерес к списанной итальянской технике. Мы отметили хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества наших оборонных индустрий", – рассказал министр иностранных дел.

Сибига добавил, что также они скоординировали позиции перед сессией Генеральной ассамблеи ООН.

Кроме того, обсуждали вопросы, связанные с несовершеннолетними гражданами Украины, которые из-за войны сейчас проживают в Италии с временной защитой.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Джорджией Мелони.

Ранее Таяни заявил, что Украине нельзя использовать итальянское оружие для ударов по территории России.