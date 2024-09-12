Чому ЄС втрачає конкурентоспроможність і чим може допомогти Україна

Європейський Союз намагається знайти своє місце в дедалі більш багатополярному світі. І в цьому контексті перспектива вступу України розглядається окремими експертами одночасно і як виклик, і як можливість.

Розширення ЄС, яке сьогодні відбувається на тлі геополітичних викликів у Європі, може стати вирішальним фактором у переосмисленні Союзом своєї конкурентоспроможності.

Нещодавній звіт екскерівника Європейського Центрального банку Маріо Драгі щодо конкурентоспроможності ЄС демонструє доволі сумну картину: Європа ризикує послабити власну стратегічну автономію.

Докладніше про те, як вступ України може посилити Євросоюз, читайте в колонці керівника євроінтеграційного напряму EasyBusiness Івана Нагорняка Європа програє конкурентні перегони: чому Україна може допомогти ЄС повернути лідерство. Далі – стислий її виклад.

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Як пише автор колонки, звіт Маріо Драгі показав, що Європа ризикує значно відстати в інноваціях і зелених технологіях.

Драгі закликає до значного збільшення щорічних інвестицій у розмірі 750-800 мільярдів євро (4,4-4,7% ВВП ЄС) для виправлення ситуації. При цьому підкреслюється, що близько 40% європейського імпорту надходить від невеликої кількості постачальників, яких важко замінити.

"Ба більше, близько половини цього імпорту походить з проблемних для ЄС країн", – зазначає Іван Нагорняк з посиланням на звіт.

При цьому вступ України може зміцнити стратегічну автономію ЄС, повідомляє експерт.

За його словами, конкретні дані про це містяться в травневому дослідженні, проведеному аналітичним центром EasyBusiness за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

"По-перше, наші природні ресурси та потенціал України в аграрному секторі можуть значно зміцнити стратегічну автономію Євросоюзу", – пише Нагорняк.

Далі він згадує технологічний сектор України, особливо ІТ, що "може принести нову динаміку у зусилля ЄС з цифрової трансформації." За його словами, це допоможе скоротити розрив в інноваціях між Європою та іншими глобальними гравцями, який екскерівник Європейського Центрального банку Маріо Драгі визначає у звіті як критичну слабкість.

Експерт додає, що сфера зелених технологій та декарбонізації – ще один ключовий аспект рекомендацій Драгі.

"Потенціал України в галузях відновлюваної та ядерної енергії може зіграти позитивну роль", – вважає автор колонки.

Крім того, він звертає увагу, що вступ України може підштовхнути Євросоюз до необхідних реформ.

На думку Івана Нагорняка, процес інтеграції України може стимулювати спрощення бюрократії в Євросоюзі та модернізацію його регуляторної бази – зміни, які Драгі вважає необхідними для підвищення конкурентоспроможності ЄС.

"Водночас важливим фактором, який не можна ігнорувати, є фінансові наслідки вступу України", – попереджає керівник євроінтеграційного напряму EasyBusiness.

За його словами, з одного боку розвиток української інфраструктури і інституційне посилення будуть потребувати значних витрат, а з іншого – Євросоюз уже стикається з вимогами щодо збільшення інвестицій в інновації та стратегічні сектори.

Він зазначає, що балансування цих конкуруючих потреб вимагатиме ретельного фінансового управління і, можливо, нових підходів до механізмів фінансування ЄС.

"Але, вступ України може стати поштовхом для ширшого переосмислення ролі ЄС у світовій економіці та геополітиці.

Для того щоб цей потенціал був реалізований, в ЄС повинні розглядати інтеграцію України не просто як чергове розширення, а як стратегічну можливість для розв’язання своїх проблем з конкурентоспроможністю", – резюмує експерт.

Докладніше – в колонці Івана Нагорняка Європа програє конкурентні перегони: чому Україна може допомогти ЄС повернути лідерство.