Почему ЕС теряет конкурентоспособность и чем может помочь Украина

Европейский Союз пытается найти свое место во все более многополярном мире. И в этом контексте перспектива вступления Украины рассматривается отдельными экспертами одновременно и как вызов, и как возможность.

Расширение ЕС, которое сегодня происходит на фоне геополитических вызовов в Европе, может стать решающим фактором в переосмыслении Союзом своей конкурентоспособности.

Недавний отчет экс-руководителя Европейского Центрального банка Марио Драги по конкурентоспособности ЕС демонстрирует довольно печальную картину: Европа рискует ослабить собственную стратегическую автономию.

Подробнее о том, как вступление Украины может усилить Евросоюз, читайте в колонке руководителя евроинтеграционного направления EasyBusiness Ивана Нагорняка Европа проигрывает конкурентную гонку: почему Украина может помочь ЕС вернуть лидерство. Далее – краткое ее изложение.

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Как пишет автор колонки, отчет Марио Драги показал, что Европа рискует значительно отстать в инновациях и зеленых технологиях.

Драги призывает к значительному увеличению ежегодных инвестиций в размере 750-800 миллиардов евро (4,4-4,7% ВВП ЕС) для исправления ситуации. При этом подчеркивается, что около 40% европейского импорта поступает от небольшого количества поставщиков, которых трудно заменить.

"Более того, около половины этого импорта происходит из проблемных для ЕС стран", – отмечает Иван Нагорняк со ссылкой на отчет.

При этом вступление Украины может укрепить стратегическую автономию ЕС, сообщает єксперт.

По его словам, конкретные данные об этом содержатся в майском исследовании, проведенном аналитическим центром EasyBusiness при поддержке Международного фонда "Возрождение".

"Во-первых, наши природные ресурсы и потенциал Украины в аграрном секторе могут значительно укрепить стратегическую автономию Евросоюза", – пишет Нагорняк.

Далее он упоминает технологический сектор Украины, особенно ИТ, что "может принести новую динамику в усилия ЕС по цифровой трансформации". По его словам, это поможет сократить разрыв в инновациях между Европой и другими глобальными игроками, который экс-руководитель Европейского Центрального банка Марио Драги определяет в отчете как критическую слабость.

Эксперт добавляет, что сфера зеленых технологий и декарбонизации – еще один ключевой аспект рекомендаций Драги.

"Потенциал Украины в отраслях возобновляемой и ядерной энергии может сыграть положительную роль", – считает автор колонки.

Кроме того, он обращает внимание, что вступление Украины может подтолкнуть Евросоюз к необходимым реформам.

По мнению Ивана Нагорняка, процесс интеграции Украины может стимулировать упрощение бюрократии в Евросоюзе и модернизацию его регуляторной базы – изменения, которые Драги считает необходимыми для повышения конкурентоспособности ЕС.

"В то же время важным фактором, который нельзя игнорировать, являются финансовые последствия вступления Украины", – предупреждает руководитель евроинтеграционного направления EasyBusiness.

По его словам, с одной стороны развитие украинской инфраструктуры и институциональное усиление потребует значительных затрат, а с другой – Евросоюз уже сталкивается с требованиями по увеличению инвестиций в инновации и стратегические сектора.

Он отмечает, что балансирование этих конкурирующих потребностей потребует тщательного финансового управления и, возможно, новых подходов к механизмам финансирования ЕС.

"Но, вступление Украины может стать толчком для более широкого переосмысления роли ЕС в мировой экономике и геополитике.

Для того чтобы этот потенциал был реализован, в ЕС должны рассматривать интеграцию Украины не просто как очередное расширение, а как стратегическую возможность для решения своих проблем с конкурентоспособностью", – резюмирует эксперт.

Подробнее – в колонке Ивана Нагорняка Европа проигрывает конкурентную гонку: почему Украина может помочь ЕС вернуть лидерство.