Боррель осудил удар России по конвою Красного Креста в Донецкой области
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на российский удар по фургону Международного комитета Красного Креста в Донецкой области.
Как сообщает "Европейская правда", свой комментарий Боррель опубликовал в X (Twitter).
Топ-дипломат ЕС заявил, что "самым решительным образом осуждает" российский обстрел грузовика МККК, который перевозил гуманитарную помощь в Донецкой области.
"Гуманитарные работники ни при каких обстоятельствах не могут быть мишенью. Россия будет привлечена к ответственности за все нарушения международного гуманитарного права", – добавил он.
I condemn in the strongest terms the Russian shelling of an @ICRC truck carrying humanitarian aid in Donetsk region, killing 3 ICRC staffers & injuring others.– Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 12, 2024
Under no circumstances can Humanitarian workers be a target.
Russia will be held accountable for all its IHL violations.
Как сообщалось, утром 12 сентября Россия обстреляла из артиллерии село Веролюбовка Константиновской общины Донецкой области.
В результате погибли трое сотрудников Международного Комитета Красного Креста, еще два человека получили ранения.
Президент МККК Мирьяна Сполярич категорически осудила атаку и рассказала, что члены организации должны были раздавать дрова и топливные брикеты уязвимым домохозяйствам в Веролюбовке.