Боррель осудил удар России по конвою Красного Креста в Донецкой области

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на российский удар по фургону Международного комитета Красного Креста в Донецкой области.

Как сообщает "Европейская правда", свой комментарий Боррель опубликовал в X (Twitter).

Топ-дипломат ЕС заявил, что "самым решительным образом осуждает" российский обстрел грузовика МККК, который перевозил гуманитарную помощь в Донецкой области.

"Гуманитарные работники ни при каких обстоятельствах не могут быть мишенью. Россия будет привлечена к ответственности за все нарушения международного гуманитарного права", – добавил он.

I condemn in the strongest terms the Russian shelling of an @ICRC truck carrying humanitarian aid in Donetsk region, killing 3 ICRC staffers & injuring others.

Under no circumstances can Humanitarian workers be a target.

Russia will be held accountable for all its IHL violations.