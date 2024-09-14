Голова МЗС Польщі: Європа здатна компенсувати Україні зупинку допомоги США

Можливе припинення допомоги України з боку Сполучених Штатів стане моментом істини для Європи.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час 20-ї щорічної зустрічі YES зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Ми виявилися не такими дегенератами, як сподівався Путін",– прокоментував польський міністр західну підтримку України.

Проте, на його думку, ризик припинення підтримки з боку Сполучених Штатів має стати "моментом істини" для Європи.

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"Але і в такому випадку не все втрачено, адже обсяг допомоги України складає лише 1% ВВП Європи",– уточнює він, нагадавши, що країни ЄС витрачають в рази більші суми на численні соціальні програми.

"Тому для нас не є проблемою подвоїти суму підтримки України. Натомість для нас проблемою є – неоднакове сприйняття безпеки різними країнами ЄС", – вважає Радослав Сікорський.

Нагадаємо, у четвер Сікорський відвідав Львів та під час цього візиту знову закликав західних партнерів України прискорити надходження військової допомоги.

Крім того, в інтерв'ю французькому Le Monde Сікорський закликав зняти "далекобійні" обмеження для України та наголосив, що її стійкість не є нескінченною.