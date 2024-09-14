Глава МИД Польши: Европа способна компенсировать Украине остановку помощи США

Возможное прекращение помощи Украине со стороны Соединенных Штатов станет моментом истины для Европы.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время 20-й ежегодной встречи YES сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Мы оказались не такими дегенератами, как надеялся Путин",– прокомментировал польский министр западную поддержку Украины.

Однако, по его мнению, риск прекращения поддержки со стороны Соединенных Штатов должен стать "моментом истины" для Европы.

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"Но и в таком случае не все потеряно, ведь объем помощи Украине составляет лишь 1% ВВП Европы",– уточняет он, напомнив, что страны ЕС тратят в разы большие суммы на многочисленные социальные программы.

"Поэтому для нас не является проблемой удвоить сумму поддержки Украины. Зато для нас проблемой является – неодинаковое восприятие безопасности различными странами ЕС", – считает Радослав Сикорский.

Напомним, в четверг Сикорский посетил Львов и во время этого визита вновь призвал западных партнеров Украины ускорить поступление военной помощи.

Кроме того, в интервью французскому Le Monde Сикорский призвал снять "дальнобойные" ограничения для Украины и подчеркнул, что ее устойчивость не является бесконечной.