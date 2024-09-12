Сікорський про дозволи на удари по РФ: Стійкість України не нескінченна

Україна повинна отримати дозвіл бити углиб Росії, а її стійкість – не нескінченна.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський французькій газеті Le Monde, передає "Європейська правда".

Впродовж останніх тижнів активізувалися переговори щодо дозволів Україні на використання проти Росії ракети великої дальності. Очільник МЗС Польщі вважає, що це рішення – не лише в українських інтересах, а й у польських.

"Стійкість України не нескінченна", – наголосив він.

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Сікорський вважає, що Захід не повинен розраховувати лише на українські Сили оборони для відбиття атак Росії.

Він акцентував, що за міжнародним правом Україна є жертвою незаконної агресії і тому має право захищатися, завдаючи ударів по території ворога.

Польща також хоче захистити своїх громадян і свій повітряний простір від російських ракет і безпілотників, підкреслив він.

"Я не розумію, чому Україна не може збивати бомбардувальники, які випустили ці ракети, або завдати ударів по авіабазах, з яких вони були запущені. Мені здається, що це цілком виправдана військова мета", – вважає очільник польського МЗС.

Окрім цього, він додав, що Польща повинна збивати ракети над Україною, які наближаються до повітряного простору країни.

Зауважимо, напередодні відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з главами дипломатії США та Великої Британії, де він виклав їм дуже "пряме і детальне" бачення того, яке зняття обмежень на далекобійні удари по Росії необхідне Україні.

За даними видання Politico, Білий дім фіналізує роботу над планом послаблення обмежень на використання Україною зброї, наданої США, для завдання ударів по російській території.

Видання The Guardian повідомляло, що Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії.