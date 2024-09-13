Глава МЗС Польщі біля зруйнованого будинку у Львові закликав прискорити допомогу для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п’ятницю відвідав Львів та під час цього візиту знову закликав західних партнерів України прискорити надходження військової допомоги.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Сікорський вирушив в Україну одразу після зустрічі у Варшаві з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який заїхав туди дорогою з Києва.

В МЗС Польщі розповіли, що Сікорський зустрівся з міським головою Львова Андрієм Садовим та поклав квіти до меморіальної дошки сімом львів’янам, загиблим внаслідок масованої атаки РФ 4 вересня.

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Po dzisiejszym spotkaniu z Sekretarzem Stanu 🇺🇸 @SecBlinken, min. @sikorskiradek udał się z wizytą na Ukrainę 🇺🇦.



Minister Sikorski, wraz z merem Lwowa Andrijem Sadowym, złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary rosyjskich ataków rakietowych z 4 września.



⬇️ pic.twitter.com/HcV2jIgBe9 – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 12, 2024

"Це ще один воєнний злочин. І це не єдиний будинок з такою долею у Львові. Таких цілей було набагато більше, ніж світова громадська думка собі уявляє", – прокоментував Сікорський.

Він закликав лідерів західних країн прискорити надходження військової допомоги для України, а також нагадав про обіцянку прем’єра Дональда Туска профінансувати відбудову пошкоджених будинків у Львові.

В інтерв'ю французькому Le Monde Сікорський закликав зняти "далекобійні" обмеження для України та наголосив, що її стійкість не є нескінченною.