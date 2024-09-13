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Глава МЗС Польщі біля зруйнованого будинку у Львові закликав прискорити допомогу для України

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Новини — П'ятниця, 13 вересня 2024, 08:32 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п’ятницю відвідав Львів та під час цього візиту знову закликав західних партнерів України прискорити надходження військової допомоги.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Сікорський вирушив в Україну одразу після зустрічі у Варшаві з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який заїхав туди дорогою з Києва. 

В МЗС Польщі розповіли, що Сікорський зустрівся з міським головою Львова Андрієм Садовим та поклав квіти до меморіальної дошки сімом львів’янам, загиблим внаслідок масованої атаки РФ 4 вересня.  

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"Це ще один воєнний злочин. І це не єдиний будинок з такою долею у Львові. Таких цілей було набагато більше, ніж світова громадська думка собі уявляє", – прокоментував Сікорський.  

Він закликав лідерів західних країн прискорити надходження військової допомоги для України, а також нагадав про обіцянку прем’єра Дональда Туска профінансувати відбудову пошкоджених будинків у Львові. 

В інтерв'ю французькому Le Monde Сікорський закликав зняти "далекобійні" обмеження для України та наголосив, що її стійкість не є нескінченною. 

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Польща Війна з РФ
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