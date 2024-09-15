Сили ЄС почали операцію з буксирування пошкодженого хуситами танкера у Червоному морі

Військово-морські сили країн ЄС почали буксирування нафтового танкера в Червоному морі, що постраждав від нападу хуситів ще в серпні.

Про це повідомили в місії ЄС у Червоному морі "Аспідес", пише "Європейська правда.

Військові заявили, що їм вдалося під'єднати буксири до палаючого нафтового танкера, і зараз судно буксирують.

"Буксири успішно приєднали до судна, і зараз триває буксирування MV Sounion до безпечного місця", – повідомили сили ЄС у неділю в соціальній мережі X (Twitter).

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Update on the MV SOUNION salvage status



The salvage of the MV SOUNION is a complex operation and consists of various phases.



The tug boats have successfully connected to the vessel and the towing of the MV SOUNION to a safe location is in progress.



By providing protection to… pic.twitter.com/FX47QOsJLq – EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) September 15, 2024

Бойовики-хусити атакували судно Sounion 21 серпня, коли воно прямувало до Греції, завантажене близько 1 мільйоном барелів нафти з Іраку.

Минулого тижня Організація Об'єднаних Націй попередила, що палаючий танкер становить величезну екологічну загрозу, якщо його не вдасться швидко прибрати.

ЄС раніше заявляв, що немає жодних ознак витоку нафти з трюму судна, проте США заявили про витік, припускаючи, що з баків витікає паливо.

Французький есмінець врятував 29 моряків з палаючого танкера.

Хусити, яких підтримує Іран, почали атакувати торгові судна за допомогою безпілотників і ракет в середині листопада в південній частині Червоного моря і Аденської затоки.

Вони кажуть, що діють на знак солідарності з палестинцями у секторі Гази.