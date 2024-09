Сили ЄС почали операцію з буксирування пошкодженого хуситами танкера у Червоному морі

Військово-морські сили країн ЄС почали буксирування нафтового танкера в Червоному морі, що постраждав від нападу хуситів ще в серпні.

Про це повідомили в місії ЄС у Червоному морі "Аспідес", пише "Європейська правда.

Військові заявили, що їм вдалося під'єднати буксири до палаючого нафтового танкера, і зараз судно буксирують.

"Буксири успішно приєднали до судна, і зараз триває буксирування MV Sounion до безпечного місця", – повідомили сили ЄС у неділю в соціальній мережі X (Twitter).

Update on the MV SOUNION salvage status



The salvage of the MV SOUNION is a complex operation and consists of various phases.



The tug boats have successfully connected to the vessel and the towing of the MV SOUNION to a safe location is in progress.



By providing protection to… pic.twitter.com/FX47QOsJLq