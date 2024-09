Силы ЕС начали операцию по буксировке поврежденного хуситами танкера в Красном море

Военно-морские силы стран ЕС начали буксировку нефтяного танкера в Красном море, пострадавшего от нападения хуситов еще в августе.

Об этом сообщили в миссии ЕС в Красном море "Аспидес", пишет "Европейская правда.

Военные заявили, что им удалось подключить буксиры к горящему нефтяному танкеру, и сейчас судно буксируют.

"Буксиры успешно присоединили к судну, и сейчас продолжается буксировка MV Sounion к безопасному месту", – сообщили силы ЕС в воскресенье в социальной сети X (Twitter).

Update on the MV SOUNION salvage status



The salvage of the MV SOUNION is a complex operation and consists of various phases.



The tug boats have successfully connected to the vessel and the towing of the MV SOUNION to a safe location is in progress.



By providing protection to… pic.twitter.com/FX47QOsJLq