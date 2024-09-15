Силы ЕС начали операцию по буксировке поврежденного хуситами танкера в Красном море

Военно-морские силы стран ЕС начали буксировку нефтяного танкера в Красном море, пострадавшего от нападения хуситов еще в августе.

Об этом сообщили в миссии ЕС в Красном море "Аспидес", пишет "Европейская правда.

Военные заявили, что им удалось подключить буксиры к горящему нефтяному танкеру, и сейчас судно буксируют.

"Буксиры успешно присоединили к судну, и сейчас продолжается буксировка MV Sounion к безопасному месту", – сообщили силы ЕС в воскресенье в социальной сети X (Twitter).

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Update on the MV SOUNION salvage status



The salvage of the MV SOUNION is a complex operation and consists of various phases.



The tug boats have successfully connected to the vessel and the towing of the MV SOUNION to a safe location is in progress.



By providing protection to… pic.twitter.com/FX47QOsJLq – EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) September 15, 2024

Боевики-хуситы атаковали судно Sounion 21 августа, когда оно направлялось в Грецию, загруженное около 1 миллионом баррелей нефти из Ирака.

На прошлой неделе Организация Объединенных Наций предупредила, что горящий танкер представляет огромную экологическую угрозу, если его не удастся быстро убрать.

ЕС ранее заявлял, что нет никаких признаков утечки нефти из трюма судна, однако США заявили об утечке, предполагая, что из баков вытекает топливо.

Французский эсминец спас 29 моряков с горящего танкера.

Хуситы, которых поддерживает Иран, начали атаковать торговые суда с помощью беспилотников и ракет в середине ноября в южной части Красного моря и Аденского залива.

Они говорят, что действуют в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.