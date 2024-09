В Германии обнародовали видео закладки взрывчатки и взрыва возле ночного клуба Кельна

В Германии обнародовали видео взрыва в городе Кельн, произошедшего в понедельник утром – на камеры попал и момент, как неизвестный заложил взрывчатку.

Видео в распоряжение получили Kölner Stadt-Anzeiger и Bild, передает "Европейская правда".

Как рассказал Bild, в понедельник утром на улице Гоэнцоллернринг прогремел взрыв на входе в ресторан и клуб Vanity Club. В здании также расположены офисы.

В результате этого ранения получил уборщик – у него взрывная травма. Сейчас мужчина находится в больнице. По данным полиции, он в тяжелом состоянии.

Реклама:

"Это террор в Кельне. Кто-то взорвал взрывное устройство, хотя должен был видеть, что там были люди. Я оцениваю ущерб в 100 тысяч евро", – заявил журналистам владелец здания.

В распоряжении журналистов оказались записи с камер наблюдения входной зоны клуба.

Как рассказали журналисты, на кадрах видно человека в худи, который кладет сумку перед входом. Вскоре после этого раздался взрыв.

Explosion in Köln! Es ist irre was in D so alles passiert!

– Explosive device detonated in Cologne, Germany. pic.twitter.com/rxXZzeOQCW