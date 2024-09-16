СМИ: Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Голос Америки".
"Общие дебаты на Генассамблее ООН начинаются 24 сентября и в тот же день там должен говорить президент США Джо Байден, а на следующий день – 25 сентября будет говорить президент Украины Владимир Зеленский", – отмечает издание.
Ожидается, что возможность собрания мировых лидеров в Нью-Йорке будет использована для переговоров с партнерами Украины о российской войне.
Британские представители отметили, что встречи руководителей, которые съедутся на сентябрьскую Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, будут местом согласования ключевых вопросов дальнейшей поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.
В частности, речь пойдет о согласии государств, поставляющих Украине дальнобойное оружие, на применение его против целей в глубине российской территории, откуда Россия наносит кровавые и разрушительные удары по украинским городам.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, который вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном 11 сентября посетил Киев, а 13 сентября был с премьер-министром Киром Стармером в Вашингтоне, сказал, что главные темы "будут продолжаться на Генассамблее в более широком кругу".
На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что разрешение Запада на дальнобойные удары по РФ вряд ли будет до Генассамблеи ООН.
Президент Украины Владимир Зеленский еще в конце августа заявил, что в сентябре в дни Генассамблеи ООН он может провести встречу с президентом США Джо Байденом.