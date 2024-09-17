Германия предоставит дополнительно 100 млн евро помощи Украине этой зимой
Германия планирует предоставить дополнительные 100 млн евро помощи Украине этой зимой.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Молдову, пишет Reuters, передает "Европейская правда".
Агентство отметило, что Бербок перед началом министерской конференции в Кишиневе отметила, что Россия снова планирует "зимнюю войну с целью сделать жизнь людей в Украине как можно более ужасной".
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.
Как известно, недавно в Еврокомиссии заявили, что работают над увеличением максимального объема поставок электроэнергии в Украину перед приближением зимы.
Позже Еврокомиссия анонсировала выделение дополнительных 40 млн евро Украине на фоне непрекращающихся российских атак на энергетическую инфраструктуру.
А правительство Швеции в четверг, 5 сентября, приняло решение направить почти 44 млн евро на поддержку тепло– и энергоснабжения в Украине.
11 сентября конфедерация финской промышленности начала сбор пожертвований на энергетическое оборудование и технику для помощи Украине.