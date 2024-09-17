Чому нові поступки Грузії перед РФ небезпечні для України

14 вересня, виступаючи на передвиборчому мітингу у Горі, почесний лідер керівної партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі заявив про необхідність вибачитися "перед осетинськими братами" за розв’язання війни 2008 року.

Ця заява, напередодні вирішальних парламентських виборів у Грузії, відповідає риториці Кремля.

Нагадаємо, Росія повністю покладає відповідальність за початок війни на Грузію, передусім на її тодішнього президента Міхеїла Саакашвілі.

Проте навіть критикуючи Саакашвілі, чинна влада Грузії досі не перетинала цю червону лінію.

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Про те, який вплив ця заява матиме на результати голосування і які загрози несе для України, дивіться у короткому відео на нашому Youtube-каналі, а більше детально – в аналітиці редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Як влада Грузії знімає з РФ відповідальність за війну 2008 року та до чого тут Україна. Далі – стислий її виклад.

Поки російські посадовці оминають увагою зміну курсу Тбілісі. Зберігають мовчання й осетинські сепаратисти.

Наразі на заяву найвпливовішого політика Грузії Бідзіни Іванішвілі про вибачення з грузинського боку і закінчення "братовбивчого протистояння" відреагувало лише "МЗС Абхазії".

Там висловили сподівання, що ця заява буде підкріплена "реальними кроками до примирення, заснованими на переоцінці помилок минулого та вибаченні перед народами Південної Осетії та Абхазії, відмовою від методів політичного та економічного тиску та підписанням мирного договору".

Натомість пропозиція Іванішвілі викликала очікувано гостру реакцію і в опозиції Грузії, і в суспільстві.

З огляду на те, що ця заява однозначно не може зустріти позитивних відгуків у грузинському суспільстві, навіщо тоді її підняли?

Перш за все, тема можливої реінтеграції Грузії – одна з ключових у виборчій кампанії "Грузинської мрії". Зокрема, нещодавно партія оприлюднила заяву, в якій пояснювала, навіщо їм потрібна у новому парламенті саме конституційна більшість. Одна з причин – можливість "відновлення територіальної цілісності Грузії мирним шляхом".

Один з ключових аргументів на користь того, що така реінтеграція можлива і РФ дасть на це згоду, полягає у чутках про наявність великої комплексної домовленості влади Грузії з Москвою.

На тлі таких очікувань заява про вибачення однозначно сприймається у грузинському суспільстві як підготовка до об’єднання, а отже, грає на користь головного меседжа грузинської влади.

Крім того, не виключено, що такими заявами Іванішвілі "тестує" реакцію грузинського суспільства, перевіряючи межу його готовності на компроміси з РФ.

І нарешті, заява могла бути зроблена на вимогу РФ, де хочуть ще до виборів прив’язати до себе грузинську владу.

З високою ймовірністю можна стверджувати, що заява Іванішвілі лише погіршить виборчі позиції "Грузинської мрії".

За таких умов цього разу можна очікувати тотальної фальсифікації результатів волевиявлення.

І це цілком влаштовує Кремль – не визнані західним світом вибори остаточно покладуть край євроінтеграції Грузії і зроблять орієнтацію на РФ безальтернативною.

На жаль, заяви щодо російсько-грузинської війни 2008 року мають безпосереднє значення і для сьогоднішньої України.

Розворот Грузії потрібен Росії для тиску на західних партнерів України.

Це зближення є сигналом для багатьох західних популістів, зокрема для Дональда Трампа. Мовляв, якщо за 16 років після завершення війни Грузія знову хоче дружити з РФ, то чи не означає це, що щось подібне може статися і з Україною?

А тому ті, хто шукає аргументи для припинення підтримки України, з радістю скористаються грузинським прецедентом. Звичайно, якщо в Іванішвілі вийде реалізувати свій план.

Докладніше – в статті Юрія Панченка Як влада Грузії знімає з РФ відповідальність за війну 2008 року та до чого тут Україна.