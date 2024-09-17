Почему новые уступки Грузии перед РФ опасны для Украины

14 сентября, выступая на предвыборном митинге в Гори, почетный лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил о необходимости извиниться "перед осетинскими братьями" за развязывание войны 2008 года.

Это заявление, накануне решающих парламентских выборов в Грузии, соответствует риторике Кремля.

Напомним, Россия полностью возлагает ответственность за начало войны на Грузию, прежде всего на ее тогдашнего президента Михеила Саакашвили.

Однако даже критикуя Саакашвили, действующая власть Грузии до сих пор не пересекала эту красную линию.

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О том, какое влияние это заявление будет иметь на результаты голосования и какие угрозы несет для Украины, смотрите в коротком видео на нашем Youtube-канале, а более подробно – в аналитике редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Как власти Грузии снимают с РФ ответственность за войну 2008 года и при чем здесь Украина. Далее – краткое ее изложение.

Пока российские чиновники обходят вниманием изменение курса Тбилиси. Сохраняют молчание и осетинские сепаратисты.

Сейчас на заявление самого влиятельного политика Грузии Бидзины Иванишвили об извинениях с грузинской стороны и окончании "братоубийственного противостояния" отреагировало только "МИД Абхазии".

Там выразили надежду, что это заявление будет подкреплено "реальными шагами к примирению, основанными на переоценке ошибок прошлого и извинении перед народами Южной Осетии и Абхазии, отказом от методов политического и экономического давления и подписанием мирного договора".

Зато предложение Иванишвили вызвало ожидаемо острую реакцию и в оппозиции Грузии, и в обществе.

Учитывая, что это заявление однозначно не может встретить положительных отзывов в грузинском обществе, зачем тогда его подняли?

Прежде всего, тема возможной реинтеграции Грузии – одна из ключевых в избирательной кампании "Грузинской мечты". В частности, недавно партия обнародовала заявление, в котором объясняла, зачем им нужно в новом парламенте именно конституционное большинство. Одна из причин – возможность "восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем".

Один из ключевых аргументов в пользу того, что такая реинтеграция возможна и РФ даст на это согласие, заключается в слухах о наличии большой комплексной договоренности властей Грузии с Москвой.

На фоне таких ожиданий заявление об извинениях однозначно воспринимается в грузинском обществе как подготовка к объединению, а значит, играет в пользу главного месседжа грузинских властей.

Кроме того, не исключено, что такими заявлениями Иванишвили "тестирует" реакцию грузинского общества, проверяя предел его готовности на компромиссы с РФ.

И наконец, заявление могло быть сделано по требованию РФ, где хотят еще до выборов привязать к себе грузинскую власть.

С высокой вероятностью можно утверждать, что заявление Иванишвили только ухудшит избирательные позиции "Грузинской мечты".

При таких условиях на этот раз можно ожидать тотальной фальсификации результатов волеизъявления.

И это вполне устраивает Кремль – не признанные западным миром выборы окончательно положат конец евроинтеграции Грузии и сделают ориентацию на РФ безальтернативной.

К сожалению, заявления о российско-грузинской войне 2008 года непосредственное значение имеют и для сегодняшней Украины.

Разворот Грузии нужен России для давления на западных партнеров Украины.

Это сближение является сигналом для многих западных популистов, в частности для Дональда Трампа. Мол, если через 16 лет после завершения войны Грузия снова хочет дружить с РФ, то не означает ли это, что нечто подобное может произойти и с Украиной?

А потому те, кто ищет аргументы для прекращения поддержки Украины, с радостью воспользуются грузинским прецедентом. Конечно, если у Иванишвили получится реализовать свой план.

Подробнее – в статье Юрия Панченко Как власти Грузии снимают с РФ ответственность за войну 2008 года и при чем здесь Украина.