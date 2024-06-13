У НАТО розповіли, як Росії вдається поповнювати величезні втрати

У НАТО заявили, що наразі Росія зберігає кількісну перевагу над Україною в боєприпасах, особовому складі і техніці.

Як повідомляє "Європейська правда" з Брюсселя, про це розповів посадовець Північноатлантичного альянсу на умовах анонімності.

За його словами, у Росії є можливості щомісяця набирати до 30 тисяч нових військовослужбовців.

"Вони (росіяни. – Ред.), ймовірно, набирають близько 30 тисяч нових військовослужбовців щомісяця, тому вони, ймовірно, можуть продовжувати покривати свої величезні втрати", – зазначив посадовець.

Реклама:

Водночас він додав, що наразі окупаційним військам РФ все ще не вистачає боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідних для успішного проведення великих наступальних операцій.

"І російське командування зараз намагається організувати і підтримувати моральний дух", – зауважив посадовець.

Глава Пентагону Ллойд Остін раніше заявив, що з початку повномасштабного вторгнення щонайменше 350 тисяч російських військових були вбиті або поранені.

За оцінкою британської розвідки, загальна кількість російських втрат вбитими і пораненими з початку повномасштабної війни, ймовірно, досягла 500 тисяч осіб.

Дані Генштабу станом на 13 червня свідчать, що втрати російських окупаційних військ становлять 522 810 осіб.