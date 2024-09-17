Разведка Британии: У РФ большие потери на поле боя и проблемы с их пополнением

Из-за значительных потерь на поле боя и недостаточных темпов их компенсации в России были вынуждены заметно повысить выплаты военнослужащим, чтобы привлечь к службе большее количество людей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре разведки Министерства обороны Великобритании за вторник, 17 сентября.

По оценкам британской разведки, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские потери, вероятно, составляют более 610 тысяч убитыми и ранеными.

"Тактика, основанная на массовых пехотных волнах, требует от России непрерывного пополнения передовых сил постоянным потоком новобранцев", – отмечают там.

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В разведке Минобороны Британии оценивают, что темпы набора в российскую армию в этом году снизились по сравнению с показателями 2023 года и составляют только по официальным данным Москвы около 1000 человек ежедневно.

"Это привело к тому, что в августе 2024 года Министерство обороны России увеличило подписные бонусы, что является все более дорогой стратегией рекрутинга для России", – говорится в обзоре, где добавляют, что эта статья расходов составляет около 8% федеральных расходов РФ с июня 2023 по июнь 2024 года.

"Тем не менее, увеличение выплат, вероятно, будет способствовать повышению уровня набора до конца года", – заключает британская разведка.

Напомним, ранее разведка Минобороны Британии утверждала, что среднесуточные потери России убитыми и ранеными в течение мая и июня 2024 года выросли до максимальных за все время ее захватнической войны против Украины.