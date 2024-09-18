В МИД РФ возмущены количеством участков в России для выборов Молдовы, Кишинев ответил

В Министерстве иностранных дел России возмутились радикальным уменьшением количества избирательных участков, которые Молдова откроет в РФ для голосования своих граждан на президентских выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова возмутилась тем, что Молдова на президентских выборах 2024 года откроет для голосования своих граждан на территории России только пять избирательных участков.

"Это нельзя оценивать иначе как проявление страха и неуверенности правящего режима в своей победе в случае игры на равных с оппозицией, а также продолжение курса на устранение электората тех кандидатов, которые выступают против разрыва связей с нашей страной", – заявила Захарова.

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Она назвала приведенные Молдовой объяснения о безопасности "откровенно надуманным предлогом".

"Никаких проблем с обеспечением безопасности никогда не было и нет", – заявила Захарова.

На ее слова отреагировал заместитель председателя ЦИК Павел Постике, подчеркнув, что это вопрос внутренней политики Молдовы и Москва не должна диктовать, где и сколько участков должна открыть Молдова.

Он объяснил решение ЦИК о сокращении количества участков снижением явки молдавских избирателей в России более чем на 50%, а также угрозами для безопасности.

"Сокращение количества избирательных участков – непопулярная мера, но она четко соответствует закону и основана прежде всего на заботе конституционной власти о личной безопасности избирателей и сотрудников избирательных участков", – добавил Постике.

Президентские выборы в Молдове состоятся 20 октября, одновременно с ними проведут референдум об отношении граждан к вступлению в ЕС.

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