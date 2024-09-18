Reuters: Греція планує закупити у США безпілотники Switchblade

Греція планує закупити у США безпілотники Switchblade для подальшого зміцнення своїх збройних сил.

Про це агентству Reuters повідомили два поінформованих співрозмовники, передає "Європейська правда".

Агентство зазначило, що Афіни розробили багатомільярдний 10-річний план закупівель, який передбачає придбання до 40 нових винищувачів F-35 у США і трьох фрегатів у Франції.

Switchblade, виготовлений компанією AeroVironment, Inc., привернув увагу тому, що українські військові використовують їх для ударів по російських військах.

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Проінформований посадовець розповів агентству, що Греція обрала американський тип Switchblade. Водночас він не уточнив, скільки апаратів придбають Афіни.

Інший співрозмовник зауважив, що вартість становитиме 75,2 млн євро, а також він акцентував, що начальники штабів схвалили два типи Switchblade з дальністю дії до 20 км і до 40 км.

Афіни також планують виробляти власні безпілотники і системи протидії безпілотникам, додали журналісти.

Switchblade – це тактичний ударний одноразовий безпілотний авіакомплекс, створений американською компанією AeroVironment. Комплекс достатньо малий і придатний для носіння в наплечнику, а запускати його можна з різних наземних, морських і повітряних платформ.

Як відомо, особливістю цього дрона-камікадзе є те, що він може якийсь час перебувати в повітрі у режимі очікування неподалік цілі та атакувати її після команди від оператора. Американські безпілотники порівняно недорогі, але завдяки невеликим габаритам, високій швидкості та безшумному польоту – маловразливі.

Фото: Facebook

У серпні Афіни продовжили угоду з Вашингтоном про розміщення американських безпілотників MQ-9 на авіабазі Ларісса (110-те винищувальне крило) ще на рік – до липня 2025 року.