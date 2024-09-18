Reuters: Греція планує закупити у США безпілотники Switchblade
Греція планує закупити у США безпілотники Switchblade для подальшого зміцнення своїх збройних сил.
Про це агентству Reuters повідомили два поінформованих співрозмовники, передає "Європейська правда".
Агентство зазначило, що Афіни розробили багатомільярдний 10-річний план закупівель, який передбачає придбання до 40 нових винищувачів F-35 у США і трьох фрегатів у Франції.
Switchblade, виготовлений компанією AeroVironment, Inc., привернув увагу тому, що українські військові використовують їх для ударів по російських військах.
Проінформований посадовець розповів агентству, що Греція обрала американський тип Switchblade. Водночас він не уточнив, скільки апаратів придбають Афіни.
Інший співрозмовник зауважив, що вартість становитиме 75,2 млн євро, а також він акцентував, що начальники штабів схвалили два типи Switchblade з дальністю дії до 20 км і до 40 км.
Афіни також планують виробляти власні безпілотники і системи протидії безпілотникам, додали журналісти.
Switchblade – це тактичний ударний одноразовий безпілотний авіакомплекс, створений американською компанією AeroVironment. Комплекс достатньо малий і придатний для носіння в наплечнику, а запускати його можна з різних наземних, морських і повітряних платформ.
Як відомо, особливістю цього дрона-камікадзе є те, що він може якийсь час перебувати в повітрі у режимі очікування неподалік цілі та атакувати її після команди від оператора. Американські безпілотники порівняно недорогі, але завдяки невеликим габаритам, високій швидкості та безшумному польоту – маловразливі.
У серпні Афіни продовжили угоду з Вашингтоном про розміщення американських безпілотників MQ-9 на авіабазі Ларісса (110-те винищувальне крило) ще на рік – до липня 2025 року.