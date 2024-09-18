Reuters: Греция планирует закупить в США беспилотники Switchblade

Греция планирует закупить в США беспилотники Switchblade для дальнейшего укрепления своих вооруженных сил.

Об этом агентству Reuters сообщили два информированных собеседника, передает "Европейская правда".

Агентство отметило, что Афины разработали многомиллиардный десятилетний план закупок, который предусматривает приобретение до 40 новых истребителей F-35 в США и трех фрегатов во Франции.

Switchblade, изготовленный компанией AeroVironment, Inc., привлек внимание потому, что украинские военные используют их для ударов по российским войскам.

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Информированный чиновник рассказал агентству, что Греция выбрала американский тип Switchblade. В то же время он не уточнил, сколько аппаратов приобретут Афины.

Другой собеседник отметил, что стоимость составит 75,2 млн евро, а также он акцентировал, что начальники штабов одобрили два типа Switchblade с дальностью действия до 20 км и до 40 км.

Афины также планируют производить собственные беспилотники и системы противодействия беспилотникам, добавили журналисты.

Switchblade – это тактический ударный одноразовый беспилотный авиакомплекс, созданный американской компанией AeroVironment. Комплекс достаточно мал и пригоден для ношения в наплечнике, а запускать его можно с различных наземных, морских и воздушных платформ.

Как известно, особенностью этого дрона-камикадзе является то, что он может некоторое время находиться в воздухе в режиме ожидания неподалеку от цели и атаковать ее после команды от оператора. Американские беспилотники сравнительно недорогие, но благодаря небольшим габаритам, высокой скорости и бесшумному полету – малоуязвимы.

Фото: Facebook

В августе Афины продлили соглашение с Вашингтоном о размещении американских беспилотников MQ-9 на авиабазе Ларисса (110-е истребительное крыло) еще на год – до июля 2025 года.